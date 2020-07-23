В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

В Арцахе по положению на 23 июля COVID-19 подтвержден у 187 граждан, 134 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В общем, в Арцахе было проведено 4 216 тестов. Подтверждено 4 новых случая COVID-19. Трое из зараженных - из Степанакерта, из ранее выявленного очага. COVID-19 обнаружен у жителя общины Иванян в Аскеране.

Есть 76 изолированных лиц. Фактическое лечение получают 43 пациентов. В стране случаев смерти не зафиксировано.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян