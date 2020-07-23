Армен Саркисян направил президенту Египта поздравительное послание по случаю Дня революции

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху аль Сиси по случаю национального праздника - Дня революции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян отметил, что крепкая дружба между армянским и египетским народами, сформировавшаяся в результате тесных историко-культурных контактов и сотрудничества, берет начало с раннего прошлого. Она всегда была жизнеспособной.

“С удовлетворением хочу отметить, что сформировавшиеся наши межгосударственные отношения являются прямым отражением всего этого. Уверен, что совместными усилиями мы сможем иметь новые достижения по всем направлениям и всесторонне использовать весь наш потенциал”, - говорится в послании президента Армении.

Президент Армен Саркисян пожелал Абдель Фаттаху аль Сиси крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Египта - прочного мира и благоденствия.