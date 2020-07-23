В Армении подтверждено 469 новых случаев COVID-19: выздоровели 478 человек, скончались 10

В Армении по положению на 23 июля подтверждено 36 162 случая COVID-19, из которых 25 244 - вылечились. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 013 пациентов. Всего было проведено 151 879 тестов.

Выявлено 469 новых случаев заражения, 478 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 688 летальных исходов (увеличились на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 79, 83, 79, 77, 87, 86, 81 лет и женщины 78, 73, 77 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 217 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян