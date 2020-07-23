Палата представителей США обсудит вопрос финансирования программы разминирования в Арцахе

11:03, 23 Հուլիս, 2020

Комиссия Палаты представителей США под председательством Джима Макгаверна включила в повестку проект изменений по выделению средств на программу гуманитарного разминирования в Арцахе, разработанный при содействии Армянского национального комитета Америки. Он будет обсужден и проголосован на пленарном заседании Палаты представителей США. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Палата представителей США намерена обсудить этот вопрос в четверг, 23 июля, поскольку начинает обсуждение законопроекта об иностранной помощи в налогово-бюджетном 2021 году. Этот проект призывает выделить Арцаху $ 1,4 млн на продолжение программы по разминированию “HALO Trust”, спасающей жизни людей.

Этот проект изменений предложен сопредседателем армянского комитета Конгресса Джеки Спиер и несколькими другими представителями, он получил поддержку более тридцати членов Конгресса.

Исполнительный директор АНКА Арам Амбарян выразил благодарность председателю комиссии Макгаверну.