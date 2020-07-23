Австрия завершила необходимые внутригосударственные процедуры для ратификации соглашения Армения-ЕС

Австрия сообщила Генеральному секретарю Совета Европы и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Австрии.

“22 июля 2020 г. Австрия сообщила Генеральному секретарю Совета Европы и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС ”, - говорится в сообщении посольства.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе.