Австрия завершила необходимые внутригосударственные процедуры для ратификации соглашения Армения-ЕС
Австрия сообщила Генеральному секретарю Совета Европы и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Австрии.
“22 июля 2020 г. Австрия сообщила Генеральному секретарю Совета Европы и Совета ЕС о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС ”, - говорится в сообщении посольства.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе.
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