Плановые отключения газоснабжения в Ереване и Севане

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 24-го июля с 10: 00 до 20:00 будет прекращено газоснабжение потребителей по адресам: 1-ый и 2-ой переулки улицы Арабкир 29 административного района Еревана, Арабкир 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, в квартале между улицами В. Давтяна и Риги.

С 10:00 до 18:00 потребителей по улице Наирян города Севан Гегаркуникской области по номерам 175, 177, 179, 181, 183, 187, многоквартирных домов № 1, 2, 3 ул. Энергетиков и прилегающих общественных объектов различного назначения.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.