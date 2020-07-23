На армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное спокойствие

В ночь с 22 на 23 июля на армяно-азербайджанской границе, а также на данный момент сохраняется относительное спокойствие. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Противник на отдельных участках границы из стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 6 раз, произведя в направлении армянских позиций около 43 выстрелов. В направлении боевых позиций Чинари, Мовсеса, Неркин Кармирахпюр - 5 раз. В направлении боевой позиции Зангакатуна - один раз”, - написал Шушан Степанян.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур.

21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. С армянской стороны потерь нет.