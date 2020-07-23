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Мнацаканян подчеркнул незаменимую роль сопредседательства МГ в процессе мирного урегулирования

Мнацаканян подчеркнул незаменимую роль сопредседательства МГ в процессе мирного урегулирования

22 июля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелем, к которому присоединился и новоназначенный министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр Мнацаканян коснулся последних развитий вокруг напряженной ситуации на некоторых участках армяно-азербайджанской границы в результате военных действий, развязанных Азербайджаном с 12 июля.

Зограб Мнацаканян отметил важность выполнения прежних договоренностей, достигнутых в направлении ослабления напряженности и восстановления и укрепления режима прекращения огня. В этом контексте глава МИД Армении в качестве первоочередного шага подчеркнул отказ военно-политического руководства Азербайджана от воинственной риторики и угрозы войны.

Зограб Мнацаканян, коснувшись формата телефонного разговора, особо подчеркнул незаменимую роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в процессе мирного урегулирования карабахского конфликта.

Он также высоко оценил безоговорочную поддержку высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а также его наблюдение о том, что региональные страны должны воздерживаться от действий, направленных на дестабилизацию ситуации.


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