Абитуриентам с положительными баллами предлагается поступить в вуз без дополнительного экзамена

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Гриша Тамразян встретился с представителями абитуриентов, сдавших вступительный экзамен в вуз, получивших положительные баллы, но не поступивших на предпочитаемый факультет вуза, и их родителями. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Тамразян представил отношение министерства и отметил, что абитуриенты, получившие положительные баллы, могут принять участие в конкурсе на вакантные места в вузах, а также подать заявку на прием по заочной системе, сохранив свою положительную оценку или повысив ее. При этом около 550 абитуриентов из 739, не поступивших на факультеты с положительными баллами, уже обратились к дополнительному этапу приема, который проводится по имеющимся вакантным местам. Центр оценки и тестирования, по предложению министерства, сейчас обсуждает вопрос продления срока обращения к дополнительному этапу. После подведения итогов дополнительного этапа абитуриенты, получившие положительные баллы, но не поступившие на предпочитаемый факультет, могут рассчитывать на учебу в заочной системе вузов. Заместитель министра отметил, что в этом году, при посредничестве министерства, прием на заочные отделения будет проводиться согласно баллам того же экзамена. Фактически получившие положительные баллы абитуриенты могут поступить на заочную систему без экзамена, представив сертификат положительных баллов, выданный ЦОТ.

В общей сложности, в этом году заявления на поступление в высшие учебные заведения подали более 13 000 абитуриентов, 2 200 получили неудовлетворительные баллы и остались вне конкурса.

Заместитель министра разъяснил абитуриентам и их родителям, что конкурс по специальностям проводился с приоритетом заявки на бесплатное и платное обучение по специальности, выбранной первой строкой заявки на поступление. Новый порядок приема был утвержден за полтора месяца до начала экзаменов.

Конкурс для абитуриентов, не победивших в конкурсе по первой заявленной специальности, проводился в соответствии с очередностью специальностей, заявленных в заявлении на прием, если в указанных специальностях были вакантные места.

Порядок приема был установлен на электронной площадке dimord.am, на которой и заполнялись заявления на прием. Перед заполнением заявлений все абитуриенты заверили, что они ознакомились с порядком приема и осведомлены о правовом регулировании приоритета первой заявки и согласны с ним. Кроме того, о приоритете первой заявки было сделано надлежащее информирование общественности: об этом неоднократно публично говорил министр НОКС, представители ЦОТ, различные чиновники министерства, СМИ также обращались к теме.

Касаясь предложения представителей абитуриентов о том, что правительство может увеличить дополнительные места для абитуриентов, получивших положительные баллы, заместитель министра Гриша Тамразян отметил, что изначально было предоставлено максимальное количество мест с учетом мест, установленных лицензиями вузов.

Представители заявителей пообещали представить свое предложение в Министерство НОКС в письменной форме.