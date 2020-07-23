“Ливерпуль” в матче со множеством голов обыграл “Челси”

За тур до окончания чемпионата Англии “Ливерпуль” дома принимал “Челси”.

Как передает «Арменпресс», воспитанники Юргена Клоппа забили 5 мячей в ворота соперника, приняв в свои 3. В составе “Ливерпуля”, уже завоевавшего титул чемпиона Премьер-лиги, отличились Наби Кейта, Трент Александр-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум, Роберто Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлен. Голы “Челси” забили Оливье Жиру, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

Напомним, что “Ливерпуль” до окончания чемпионата стал чемпионом Англии. Он, после 30-летнего перерыва, вновь завоевал этот почетный титул.

Подготовила Варвара Айрапетян