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“Рома” с крупным счетом обыграла СПАЛ: Мхитарян не участвовал в матче

“Рома” с крупным счетом обыграла СПАЛ: Мхитарян не участвовал в матче

В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу “Рому” на выезде принимал СПАЛ.

Как передает «Арменпресс», столичный клуб одержал победу со счетом 6:1.  В составе “Ромы”  отличились Калинич, Карлес Перес, Бруни Перес (дубль) Коларов, Заниоло.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в запасе, так как главный тренер клуба армянскому полузащитнику решил дать возможность отдохнуть.

После этой победы “Рома” с 61 очками в турнирной таблице продолжает оставаться на 5-м месте.

Подготовила Варвара Айрапетян


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