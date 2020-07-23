“Рома” с крупным счетом обыграла СПАЛ: Мхитарян не участвовал в матче

В рамках 35-го тура чемпионата Италии по футболу “Рому” на выезде принимал СПАЛ.

Как передает «Арменпресс», столичный клуб одержал победу со счетом 6:1. В составе “Ромы” отличились Калинич, Карлес Перес, Бруни Перес (дубль) Коларов, Заниоло.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в запасе, так как главный тренер клуба армянскому полузащитнику решил дать возможность отдохнуть.

После этой победы “Рома” с 61 очками в турнирной таблице продолжает оставаться на 5-м месте.

Подготовила Варвара Айрапетян