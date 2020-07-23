Газета “Айастани Анрапетутюн”: Государственный долг до 2023 года будет снижен с 50% ВВП

““Айастани Анрапетутюн” обратился к вопросу управления правительства долгом в 2020 - 2022 гг., к стратегической программе, имея в виду последствия эпидемии. Дело в том, что по состоянию на 1 января 2020 года общий государственный долг Армении составляет $ 7,3 млрд. (доля долга правительства является большей частью), и нужно сделать так, чтобы риски оставались в сфере управляемости. Государство приняло решение о сокращении госдолга правительства (речь о пересмотренной в 2019 - 2023 гг. программе). Оно основано на системе модернизированных налогово-бюджетных правил, которая была разработана и представлена еще в 2019 - 2021 годах и была в составе программы среднесрочных государственных расходов. Планировалось в течение пяти лет снизить госдолг правительства с 50% ВВП.

Теперь с этим пересмотром программы прогнозы представляются в пределах 4-х лет. В 2018 году по состоянию на 31 декабря долг правительства, составив 51,3%, продолжал превышать 50% ВВП. В соответствии с программой планируется, что государственный долг до 2023 года будет снижен с 50% ВВП.

Как это будет сделано, какие шаги будут предприняты для того, чтобы изменить эту 50-процентную нишу?”.

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