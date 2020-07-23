Газета “Айастани Анрапетутюн”: Живущие обязаны ценить павших героев

Около года назад скончался один из выдающихся деятелей армянского театрального искусства, народный артист Армении, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Ерванд Казанчян.

Корреспондент “Айастани Анрапетутюн” в Арцахе Давид Микаелян вспоминает: “Много лет назад у меня была возможность встретиться с ним. Он очень тепло отнесся ко мне, интересовался последними новостями Арцаха. И, поскольку после четырехдневной апрельской войны прошло всего три месяца, естественно, беседа шла и об этом. С гордостью, также и с болью и с сожалением он говорил о парнях - героях, погибших в неравных боях против врага. И когда речь зашла о подвиге и самопожертвовании героя Арцаха Роберта Абаджяна, глаза патриарха наполнились слезами. “Герои наших дней своей храбростью и мужеством ничем не уступают армянам, павшим в других исторических героических сражениях. Поколения всегда должны помнить эти события”, - сказал он”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты