Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

Пока рано говорить о том, что мы преодолели эпидемию: Никол Пашинян

Пока рано говорить о том, что мы преодолели эпидемию: Никол Пашинян

Хотя нагрузка на систему здравоохранения немного уменьшилась, пока рано говорить о том, что Армения преодолела эпидемию. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео.

«Дорогие соотечественники,

Хотя нагрузка на систему здравоохранения немного уменьшилась, еще рано говорить о том, что мы преодолели эпидемию. Следовательно, правильное ношение масок, соблюдение социальной дистанции и частая дезинфекция рук остаются основными инструментами предотвращения распространения вируса.

Сохраняйте бдительность и помните, что, надевая маску, вы в первую очередь защищаете своих родственников», - отметил премьер-министр.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации