Пока рано говорить о том, что мы преодолели эпидемию: Никол Пашинян

Хотя нагрузка на систему здравоохранения немного уменьшилась, пока рано говорить о том, что Армения преодолела эпидемию. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео.

«Дорогие соотечественники,

Хотя нагрузка на систему здравоохранения немного уменьшилась, еще рано говорить о том, что мы преодолели эпидемию. Следовательно, правильное ношение масок, соблюдение социальной дистанции и частая дезинфекция рук остаются основными инструментами предотвращения распространения вируса.

Сохраняйте бдительность и помните, что, надевая маску, вы в первую очередь защищаете своих родственников», - отметил премьер-министр.