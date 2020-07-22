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Генсек ООН провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана

Генсек ООН провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призывая ослабить напряженность в пограничной зоне. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эти разговоры состоялись сегодня. В обоих переговорах генеральный секретарь выразил обеспокоенность по поводу столкновений на армяно-азербайджанской границе.

Генеральный секретарь повторил свой призыв к немедленной, полной деэскалации, отказу от провокационной риторики и возвращению к переговорам», - добавил Дюжаррик.


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