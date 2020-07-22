В МИД Украины писали заявление по старым лекалам, не разобрались до конца: эксперт

Заявлении МИД Украины о ситуации на границе Армении и Азербайджана писали по старым лекалам. Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, об этом сказал украинский эксперт-международник Илия Куса.

По мнению Кусы, это просто эксцесс исполнителя на уровне средней бюрократии. «Это уже привычная для нас ситуация: когда совершают какое-то действие, и оно приводит к негативным последствиям, то этот пожар пытаются поскорее потушить», - отметил эксперт.

Он не видит в заявлении МИД Украины проявления какой-то государственной политики.

Эксперт считает, что позиция официального Киева относительно отношений Азербайджана и Армении фактически не изменилась с 1990-х годов: «Какой она была с начала ситуации в Нагорном Карабахе, такой и остается. Украина стоит на позиции мирного урегулирования и соблюдения всех подписанных протоколов, соблюдения перемирия».

Однако международник видит в этом проблему. «В МИД писали заявление по старым лекалам и парадигмами, не разобрались до конца, где происходит конфликт и почему. Я не понимаю, при чем здесь территориальная целостность Азербайджана, если конфликт происходит не в Нагорном Карабахе, а на государственной границе. Эта фраза ничего не несла, но она чувствительна для одной из сторон. Тем более что у нас есть большая и очень мощная армянская диаспора», — подчеркивает Куса, задаваясь вопросом — зачем портить отношения на ровном месте?

Напомним, что свою критическую позицию о ситуации уже заявили народные депутаты Украины Дарья Володина и Антон Поляков, а также руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Армения Артем Дмитрук. Заявлением выступил и Союз армян Украины.

Как известно, ранее МИД Украины выступил за поддержку территориальной целостности Азербайджана, хотя новую эскалацию инициировал именно Азербайджан, и вне зоны карабахского конфликта.