Азербайджанцы сделали неправильный расчет в связи с армянскими позициями: Сергей Минасян

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Румынии Сергей Минасян дал интервью авторитетному румынскому телеканалу Digi24 об эскалации, спровоцированной Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Арменпресс, посол отметил: «Это ситуация, когда у нас эскалация военной активности на международно признанной границе между Арменией и Азербайджаном. И, кажется, азербайджанцы сделали неверный расчет об оборонительных позициях армянской армии. Они посчитали эту часть границы менее сильной, чем, например, в Нагорном Карабахе. Кажется, сейчас у нас хрупкое перемирие на территории Тавуша».

Посол подчеркнул, что согласно заявлениям министерства обороны Армении, с технической точки зрения в позиции Армении не произошло никаких изменений. Он посчитал важным тот факт, что хотя у армянской армия есть соответствющее оружие, но она никогда не угрожала повредить азербайджанские трубопроводы, а пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана выступил с угрозами в связи с бомбардировкой Армянской АЭС.