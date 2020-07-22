Третий тест президента Бразилии на коронавирус оказался положительным
Третий тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус оказался положительным․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал G1 со ссылкой на сообщение администрации главы государства.
"Президент Жаир Болсонару по-прежнему находится в добром здравии, его наблюдают медики… Тест, сделанный президентом накануне, 21 июля, показал положительный результат", - приводит портал сообщение администрации.
Впервые заболевание выявили у бразильского главы 7 июля, после чего он находится в изоляции в своей официальной резиденции.
Болсонару несколько раз выкладывал в соцсети фото, где он завтракает, пьет кофе или кормит страусов, живущих в резиденции, демонстрируя свое хорошее самочувствие.
В воскресенье он принял несколько сотен своих сторонников в садах дворца. На видео, распространенном агентством Efe, было видно, что президента и собравшихся разделял только узкий неглубокий зеркальный пруд. В какой-то момент во время обращения Болсонару даже снял маску.
Президент, которому 65 лет, активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в бразильских штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет. В марте Болсонару заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".
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