Азиатские индексы выросли - 22-07-20

ТОКИО, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.58% и составил 22751.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.62% и составил 1572.96 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.37% и составил 3333.16 пункта, а HANG SENG снизился на 2.25% и составил 25057.94 пункта.