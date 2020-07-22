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Азиатские индексы выросли - 22-07-20

Азиатские индексы выросли - 22-07-20

ТОКИО, 22 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.58% и составил 22751.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.62% и составил 1572.96 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.37% и составил 3333.16 пункта, а HANG SENG снизился на 2.25% и составил 25057.94 пункта.


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