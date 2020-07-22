Украина отменила визы для граждан шести стран

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел безвизовый режим с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии, срок пребывания иностранцев не должен превышать 90 дней в течение полугода, следует из текста указа, опубликованного на сайте офиса президента в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С целью развития и практической реализации принципов партнерства… постановляю: установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Вместе с тем Зеленский поручил правительству предпринять необходимые меры для реализации такой инициативы.