Мы все должны поставить перед собой задачу иметь экономику качественно нового уровня: премьер

Премьер-министр Никол Пашинян в правительстве провел встречу с членами Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении, которые представляют действующие в различных секторах экономики компании.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что целью встречи является обсуждение текущей экономической ситуации в стране. “Мы должны с сожалением констатировать, что темпы экономического роста 2019 года и первого квартала 2020 года утеряны, и нам нужно обсудить, как будем выходить из возникшего кризиса. С первых дней эпидемии коронавируса каждый день перед нами, как и перед многими странами, стоял очень трудный выбор: на одной чаше весов был приоритет здравоохранения, на другой - экономический приоритет.

Тот факт, что в апреле было сокращено около 70 тыс рабочих мест, стал для нас сигналом, что наша политика должна быть более сбалансированной между чашами экономики и здравоохранения. По сути, мы решили руководствоваться эпидемической ситуацией, возможно, неполноценной логикой, и начали расширять возможности для определенных видов экономической деятельности”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян с радостью констатировал, что в мае уже было восстановлено большинство сокращенных рабочих мест. “Вчера мы подвели итоги данных за июнь, и могу констатировать, что эта тенденция сохраняется, хотя нам необходимо проанализировать и понять имеющуюся в нашем распоряжении статистику, которая свидетельствует о том, что в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года у нас было больше рабочих мест, более того, с еще большим фондом заработной платы и более высокой средней зарплатой. Здесь, конечно, мы пытаемся проанализировать, с чем это связано.

Вполне возможно, что это отчасти связано с нашей политикой сокращения теневой экономики, но, тем не менее, есть цифры, тем более, это данные Комитета государственных доходов, и эти данные подтверждены, есть конкретные отчеты, за все эти рабочие места оплачивается зарплата и поданы отчеты о подоходном налоге”, - подчеркнул премьер-министр.

Коснувшись ситуации с коронавирусом, премьер-министр отметил, что в целом она остается напряженной, но с другой стороны видно, что нагрузка на систему здравоохранения уменьшается. “По сути, мы можем дать осторожную оценку, что в плане здравоохранения мы вступаем в стадию преодоления кризиса коронавируса, если, конечно, продолжим соблюдать установленные противоэпидемические правила. Почему я говорю это? Потому что определенные круги в Армении продолжают пропагандировать действия, направленные на расширение эпидемии, в частности, в связи с ношением масок.

Для нас очевидно, что это ослабление напряжения в первую очередь является результатом введения меры, связанной с маской, в этом нет никаких сомнений. Если мы не будем последовательно продолжать этот процесс - здесь тоже нет никаких сомнений - у нас будет рост заболеваемости, тем более, что это доказывает и пример других стран. Мы видим, что страны, которые последовательно не вводили условие обязательного ношения масок, по крайней мере, до недавнего времени, сейчас вынуждены принимать такое решение. Мы тоже сделали это вынужденно, понятно, что это неприятно, не очень приятно заставлять своих же граждан носить маски, нам всем неприятно, что мы сидим в масках, но, конечно, мы должны принимать меры исходя из ситуации” - отметил премьер-министр, подчеркнув необходимость взятия под контроль ситуации с коронавирусом, чтобы правительство могло полностью перейти на обсуждение экономической повестки дня.

“Потому что сейчас при обсуждении всех вопросов учитываются две чаши весов - здравоохранительная и экономическая. Нужно решить проблему одной из чаш - коронавируса, и полностью перейти на повестку восстановления экономики, что, конечно, является важным для нашей страны приоритетом. Хочу еще раз подчеркнуть, что экономика - это, прежде всего, добавленная стоимость и доходы государственного бюджета, которые также обеспечивают безопасностные потребности нашей страны, что было для нас приоритетом, является приоритетом и будет приоритетом и дальше.

И, конечно, мы должны работать не только над тем, чтобы просто преодолеть экономический кризис, но и должны поставить задачу иметь экономику качественно нового уровня и нового типа. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть нашу концепцию восприятия кризиса как возможности, в частности, напомнить о зафиксированном в программе нашего правительства приоритете сделать Армению страной с высокотехнологичной, индустриальной экономикой, с экономикой, ориентированной на экспорт, что также очень важно. Наше сегодняшнее обсуждение должно быть посвящено тому, как мы должны сотрудничать, чтобы служить этой повестке и сделать ее реальностью”, - сказал премьер-министр Пашинян.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении Арсен Казарян поблагодарил премьер-министра и добавил, что экономика в настоящее время вступает в стадию восстановления также в результате антикризисных экономических мероприятий правительства. В частности, Арсен Казарян подчеркнул важность реализованных программ по сохранению рабочих мест и поддержке малого бизнеса.

“Именно в их результате хозяйствующие субъекты сейчас пытаются сохранить объемы производства и двигаться вперед”, - сказал председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении, подчеркнув также важность решения правительства предоставить беспроцентные кредиты перерабатывающим компаниям.

Затем предприниматели представили премьер-министру волнующие их проблемы и вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы. Бизнесмены подчеркнули, что после ненасильственной бархатной народной революции, за последние два года в бизнесе произошло множество позитивных изменений и ряд важных вопросов был решен.

На встрече были обсуждены существующие в сферах строительства, промышленности, информационных технологий, переработки сельскохозяйственной продукции, виноделия, диверсификации рынка проблемы, возможности и варианты их решения. Были также затронуты вопросы налогового администрирования, равномерного территориального развития, земельной реформы.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность периодического проведения подобных встреч и отметил, что считает бизнес-сообщество одним из ключевых партнеров правительства. “

”, - отметил Никол Пашинян, добавив, что каждый из нас должен своей работой внести вклад в развитие и прогресс государства.