Медики в Китае сообщили о первой успешной пересадке легких пациенту с коронавирусом

Из больницы при Уханьском университете выписали инфицированного с коронавирусом, которому впервые в КНР сделали операцию по трансплантации легких. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, 65-летний Цуй Чжицян поправился спустя три месяца после хирургического вмешательства. Мужчина с тяжелой формой заболевания находился под постоянным наблюдением врачей 166 дней - с момента, когда у него был обнаружен вирус,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Хирургическая операция проводилась в полной тишине, в ней приняли участие более 20 медицинских специалистов", - вспоминает один из врачей по имени Линь Хуэйцин.

Он рассказал, что в течение нескольких недель после пересадки легких Цуй Чжицян был не в состоянии двигаться. Пациент мог объясняться с докторами и медсестрами, подавая им сигналы глазами. Для того, чтобы встать с койки после трансплантации, больному потребовалось два месяца.

Как уточнил источник в больнице, теперь Цуй Чжицяну предстоит пройти реабилитационный курс в одном из местных профилакториев. "Наконец-то, я выписался, большое вам всем спасибо!" - написал на специальной дощечке пациент, к которому еще не вернулась речь.

По сведениям китайской стороны, в мире насчитывается всего 10 пациентов с дисфункцией легких, заразившихся коронавирусом, которым была осуществлена пересадка. Помимо КНР аналогичные операции провели специалисты в Австрии, Италии, Республике Корея и США.