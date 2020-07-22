В Афганистане при взрыве погибли семь силовиков, сообщили СМИ

Семь силовиков погибли в результате взрыва в провинции Урузган в центре Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора полиции Заргая Ибади.

Сообщается, что глава полиции района Хас Урузган Дад Гул был среди погибших в результате взрыва придорожной бомбы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.