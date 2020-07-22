Бадасян рассказал о возможностях не продлевать чрезвычайное положение

Относительно не продления чрезвычайного положения различными министерствами рассматриваются различные возможности, сформирована общая рабочая группа.

Как передает Арменпресс , об этом сказал министр юстиции Рустам Бадасян, отвечая на вопрос, разрабатывает ли Министерство юстиции какой-то закон, чтобы чрезвычайное положение не продлевалось ежемесячно.

“Естественно, в условиях отсутствия чрезвычайного положения тот же режим не может продолжаться. Речь идет о других регулировках”, - сказал Бадасян, не раскрывая скобок.