Айк Петросян предлагает присоединиться к нему и развивать однострочное юмористическое направление

Актер, певец Айк Петросян предлагает отправить ему юморески в стиле “One line” (одна строка), которые он будет публиковать в интернете, а к лучшим проявлениям юмора представит и видеоролики.

Как передает Арменпресс, Петросян на своей странице в Инстаграм раскрывает подробности юмористического направления и призывает присоединиться к его инициативе. Он отмечает, что в одном из юмористических стилей “Stand up” есть направление “One line” (одна строка), и есть представители этого стиля.

“В отличие от Stand up, в случае с One line монолог строится не вокруг одной общей темы, а при помощи коротких, метких, не связанных друг с другом шуток. Яркими представителями этого юмористического направления являются гюмрийцы, обладающие врожденным талантом к метким шуткам”, - представил Айк Петросян. Актер хочет развивать юмористический стиль “One line”. “Если у Вас возникло желание, пожалуйста, отправляйте мне шутки в этом стиле, которые я опубликую, указав Ваше имя, а к лучшим шуткам представлю и видеоролики”, - подчеркнул Айк Петросян, приводя ряд примеров этого юмористического жанра.

Анжела Амбарцумян