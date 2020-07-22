Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

Европарламент намерен добиться улучшения согласованного на саммите ЕС бюджетного плана

Европарламент намерен добиться улучшения согласованного на саммите ЕС бюджетного плана

 Европарламент (ЕП) не устраивает семилетний бюджетный план, который был согласован на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕП Давид Сассоли.

"Есть предложение на столе переговоров, но мы хотели бы улучшить его, прежде всего попытаться прояснить некоторые сокращения (расходов - прим. ТАСС), которые мы сочли неоправданными. Мы не можем урезать расходы на научные исследования и молодежь", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации