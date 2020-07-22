Европарламент намерен добиться улучшения согласованного на саммите ЕС бюджетного плана

Европарламент (ЕП) не устраивает семилетний бюджетный план, который был согласован на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕП Давид Сассоли.

"Есть предложение на столе переговоров, но мы хотели бы улучшить его, прежде всего попытаться прояснить некоторые сокращения (расходов - прим. ТАСС), которые мы сочли неоправданными. Мы не можем урезать расходы на научные исследования и молодежь", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.