Уголовное преследование в отношении двух судей не связано с процессом веттинга: Бадасян

Уголовное преследование в отношении этих судей не осуществляется в рамках веттинга.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр юстиции Армении Рустам Бадасян, отвечая на вопрос о том, было ли уголовное преследование в отношении двух судей в рамках веттинга.

“Нет, это уголовное преследование. Конечно же, оно не имеет никакого отношения к процессу веттинга. Конечно, они не исключают друг друга, например, при некоторых инструментариях веттинга могут быть выявлены признаки преступления, и это, естественно, может стать основанием для уголовного преследования. Но уголовное преследование ни в коем случае не умещается в рамки веттинга”, - сказал Бадасян.

СНБ в отношении двух судей суда возбудила уголовное дело о банкротстве по факту легализации имущества в особо крупных размерах, полученного преступным путем - отмывания денег, незаконного обогащения и злоупотребления должностными полномочиями.

Генеральный прокурор ходатайствовал Высшему судебному совету Республики Армения дать согласие на возбуждение уголовного преследования и лишение свободы в отношении двух судей Суда по банкротству. Представленные ходатайства на заседаниях Высшего судебного совета были обсуждены и удовлетворены.