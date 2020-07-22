В Грузии резко возросло число случаев заражения коронавирусом

Число новых выявленных случаев коронавируса в Грузии возросло за сутки на 24 и достигло 1073, представители властей не видят оснований для паники из-за резкого скачка числа заболевших, заявила глава минздрава Екатерина Тикарадзе.

Данные о новых случаях инфицирования были опубликованы на правительственном сайте по мониторингу заболевания. В течение последнего месяца за сутки в Грузии обычно выявлялось от двух до 11 случаев заражения, чаще всего источниками инфицирования были водители грузовых автомобилей. Во вторник руководитель национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что небольшая эпидемическая вспышка зафиксирована в селах Гардабанского муниципалитета, где началось активное тестирование населения. Скачок заражаемости власти связывают именно с началом массового тестирования в муниципалитете,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодняшние данные инфицированных требуют внимания, но это не значит, что ситуация не контролируется. Оснований для паники нет",- заявила Тикарадзе журналистам.

"Рост числа инфицированных можно было ожидать, так как выявлены новые источники, в частности, в данном муниципалитете. На месте проходят исследования и если население будет придерживаться регуляций, то ситуация будет под контролем",- заявила Езугбая.

По данным правительственного сайта, число находящихся на карантине составило 5692, в стационарах - 275, смертельных случаев - 16.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.