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Reuters: Китай может закрыть консульство США в Ухане

Reuters: Китай может закрыть консульство США в Ухане

Китай рассматривает возможность закрытия американского консульства в Ухане после требования Вашингтона закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее китайский МИД сообщил о том, что власти США потребовали закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что это решение принято "для того, чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев", сообщило Рейтер.


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