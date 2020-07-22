Двое судей находятся в отпуске: Бадасян рассказал о причинах не проведения заседаний в КС

Министр юстиции Рустам Бадасян коснулся вопроса, почему в Конституционном суде нет заседаний, нет кворумов, решения не принимаются.

“Во-первых, давайте учтем, в результате чего возникла эта ситуация, поскольку двое судей Конституционного суда находятся в отпуске. В случае их присутствия в Конституционном суде можно было бы обеспечить кворум, следовательно, его нет не в результате изменения Конституции, а из-за двух судей, ушедших в отпуск”, - сказал Бадасян.

По его словам, этот период в Конституционном суде всегда был отпускным.

“Никаких проблем не возникнет. Уверен, что выдвижения вскоре будут, Национальное собрание направит их имена в правительство для обеспечения процесса проверки кандидатов в комиссии по предупреждению коррупции. Скоро сможем констатировать, что Конституционный суд действует в полном составе”, - заключил Бадасян.

Судьи Конституционного суда Грайр Товмасян и Аревик Петросян находятся в очередном ежегодном отпуске.

Национальное собрание Армении на заседании 22 июня приняло во втором чтении и полностью проект конституционных изменений, представленный группой депутатов фракции “Мой шаг”, которым предлагается замена председателя Конституционного суда и членов Конституционного суда, бывших на должности в течение срока общей продолжительностью не менее 12 лет. Конституционные изменения вступили в силу.

Конституционные изменения вступили в силу. Грайр Товмасян не является председателем КС, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не члены или судьи КС. В течение двух месяцев должны быть избраны три новых судьи КС.