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Сквер Мартироса Сарьяна в Ереване будет благоустроен

Сквер Мартироса Сарьяна в Ереване будет благоустроен

В сквере Мартироса Сарьяна в Ереване будут проведены работы по благоустройству.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Сквер Мартироса Сарьяна в Ереване ремонтируется. В частности, планируется провести новую систему орошения, освежить газоны, модернизировать сеть освещения, посадить новые деревья, кустарники и цветы, поменять плитки и скамейки”, - написал Карапетян.

Пресс-секретарь мэрии добавил, что идея принадлежит одной из программ, победивших на площадке “Активный гражданин” мэрии Еревана.


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