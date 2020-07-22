Сквер Мартироса Сарьяна в Ереване будет благоустроен
14:16, 22 Июль, 2020
В сквере Мартироса Сарьяна в Ереване будут проведены работы по благоустройству.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.
“Сквер Мартироса Сарьяна в Ереване ремонтируется. В частности, планируется провести новую систему орошения, освежить газоны, модернизировать сеть освещения, посадить новые деревья, кустарники и цветы, поменять плитки и скамейки”, - написал Карапетян.
Пресс-секретарь мэрии добавил, что идея принадлежит одной из программ, победивших на площадке “Активный гражданин” мэрии Еревана.
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