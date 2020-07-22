Конституционные органы в двухмесячный срок представят кандидатов в судьи КС: Бадасян

Для выдвижения конституционными органами кандидатов в Конституционный суд Конституцией предусмотрен двухмесячный срок.

Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сказал министр юстиции Рустам Бадасян, отвечая на вопрос о том, какие последующие шаги ожидаются после подписания Закона “О Конституционном суде” председателем Национального собрания Армении Араром Мирзояном.

"Конституцией предусмотрен двухмесячный срок для выдвижения кандидатов в Конституционный суд, и этот двухмесячный срок истекает, что означает, что конституционные органы в ближайшем будущем должны начать представлять кандидатов”, - сказал Бадасян.

По словам министра юстиции, вступление закона в силу означает, что права на пенсию судей, которые уже не находятся в должности, будут обеспечены в установленном законом порядке. Также устранено несоответствие в Конституционном законе о Конституции и Конституционном суде, которое невозможно было сделать одновременно, поскольку согласно регламенту Национального собрания невозможно одновременно включать вопросы конституционных изменений и изменения конституционного закона.

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян подписал закон О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О Конституционном суде”, принятый 30 июня. Закон вступил в силу, что означает, что в ближайшее время будут избраны три новых судьи КС.