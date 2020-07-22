В прибрежных районах Севана будет демонтировано 1 724 единицы зданий-строений

В прибрежных районах озера Севан, на территориях ниже отметки 1901,5 м, были проведены картографические инвентаризационные работы. Было выделено 1 724 демонтируемых зданий. На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс и. о. начальника управления по особо охраняемым природным территориям и политике биоразнообразия Воскеат Григорян отметила, что 32 из них являются зданиями и строениями государственного и общинного значения.

“Работы по демонтажу зданий и строений государственного и общинного значения планируется осуществить в рамках государственного бюджета. В конце этого года уже будут профинансированы работы по демонтажу 24 зданий и строений государственного значения. Владельцам частных домов и строений уже отправлены соответствующие уведомления о демонтаже принадлежащих им строений на собственные средства”, - сказала Воскеат Григорян.

Профессиональные подразделения Министерства окружающей среды ежедневно держат в центре внимания проблему активизации сине-зеленых водорослей в озере Севан. На данный момент активность сине-зеленых водорослей наблюдается как на большом Севане, так и на маленьком Севане. Благодаря беспрецедентным объемам очистки прибрежных лесных участков Севана, начавшимся в 2019 году, в этом году концентрация фосфора в озере значительно снизилась. За прошедший год было очищено около 100 гектаров территории прибрежных участков, покрытых лесом. В этом году работы будут продолжены.