FT: Великобритания не рассчитывает до конца года заключить торговую сделку с США

Правительство Великобритании не рассчитывает заключить торговое соглашение с США до конца 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

Как информирует издание, третий раунд переговоров в режиме видеоконференции о двухсторонней торговой сделке, заключение которой стало возможным после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, начнется 27 июля. "Случится ли это в этом году? В принципе, нет", - сказал источник газеты.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее отверг возможность заключения британо-американской сделки до ноября, назвав такой сценарий маловероятным,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Вашингтон рассчитывает, что новое торговое соглашение с Великобританией удастся заключить в 2020 году.