Процесс цветения Севана, появления сине-зеленых водорослей начался в первые дни июля, продлится в течение нескольких недель. В данный момент активность сине-зеленых водорослей наблюдается как на большом Севане, так и на маленьком.

Об этом на пресс-конференции в зале Арменпресс сказала замдиректора Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении Гаяне Шахназарян.

“Спад процесса цветения воды в Севане будет заметен в середине августа. Скажу, что по сравнению с предыдущими двумя годами интенсивность озеленения в Севане такая же, то есть существенных изменений, разницы нет. Эти проявления, в основном, наблюдаются на определенных территориях. Ветер также приводит к скоплению сине-зеленых масс”.

Говоря о причинах цветения Севана, Гаяне Шахназарян отметила, что их несколько. Во-первых, снижение уровня воды в озере Севан, в результате чего был нарушен баланс экосистемы, и происходящие процессы экологического баланса изменили свои направления. Кроме того, за много лет в Севане накопилось большое количество питающих веществ, что и является причиной цветения. “Увеличение объема питающих веществ обусловлено рядом причин. В первую очередь, это коммунально-бытовые сточные воды всего водосборного бассейна заполняются в озеро Севан. В водосборном бассейне интенсивно развивалось сельское хозяйство, и количество этих веществ увеличилось. Сегодня в впадающих в Севан реках содержание нитрата в несколько раз выше допустимого”, - сказала специалист.

Следующая проблема заключается во влиянии курортов, гостиниц, находящихся непосредственно в прибрежных районах. В этом направлении Министерство окружающей среды уже предприняло меры. У хозяйствующих субъектов, действующих на этих участках, должны быть локальные биологические очистительные станции. Кроме того, затопление территорий также становится источником питательных веществ для озера Севан.

Гаяне Шахназарян представила последние данные по уровню озера Севан, согласно которым, 21 июля 2020 года уровень воды в озере Севан составляет 1 978 метров, что по сравнению с тем же днем прошлого года ниже на 3 см. По состоянию на 21 июля количество воды, выпущенной из озера, примерно на 18,9 кубометров больше, чем за тот же период 2019 года. Количество воды, поступившей в озеро Севан по тоннелю Арпа-Севан, на 15.6 куб / м больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте было довольно жарко, вследствие чего испарения из озера Севан были выше нормы на 20 - 70%.

“Необходимо повышение уровня воды в озере Севан. На данный момент он ниже необходимой отметки”, - отметила Гаяне Шахназарян.

Для обеспечения восстановления баланса озера Севан проводятся разносторонние работы, однако специалист подчеркнула, что результаты не будут заметны за короткое время.