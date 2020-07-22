Возле тоннеля на трассе Ереван-Дилижан произошло ДТП: есть погибший
13:03, 22 Июль, 2020
22-го июля в 07:03 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле тоннеля на автотрассе Ереван-Дилижан произошло ДТП: автомобиль упал в ущелье. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Гегаркуника.
Выяснилось, что на 79-ом км автодороги Ереван-Дилижан автомобиль марки “BMW” выехал за пределы проезжей части дороги и упал в ущелье.
Спасатели тело Нарека О. обнаружили в 150 метрах от автомобиля.
Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.
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