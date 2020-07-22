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Возле тоннеля на трассе Ереван-Дилижан произошло ДТП: есть погибший

Возле тоннеля на трассе Ереван-Дилижан произошло ДТП: есть погибший

22-го июля в 07:03 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле тоннеля на автотрассе Ереван-Дилижан произошло ДТП: автомобиль упал в ущелье. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Гегаркуника.

Выяснилось, что на 79-ом км автодороги Ереван-Дилижан автомобиль марки “BMW” выехал за пределы проезжей части дороги и упал в ущелье.

Спасатели тело Нарека О. обнаружили в 150 метрах от автомобиля.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.


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