Возле тоннеля на трассе Ереван-Дилижан произошло ДТП: есть погибший

22-го июля в 07:03 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что возле тоннеля на автотрассе Ереван-Дилижан произошло ДТП: автомобиль упал в ущелье. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Гегаркуника.

Выяснилось, что на 79-ом км автодороги Ереван-Дилижан автомобиль марки “BMW” выехал за пределы проезжей части дороги и упал в ущелье.

Спасатели тело Нарека О. обнаружили в 150 метрах от автомобиля.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.