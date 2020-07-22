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“Милан” продлил контракт с главным тренером

“Милан” продлил контракт с главным тренером

Итальянский “Милан” продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пиоли возглавил “Милан” в октябре прошлого года.

В текущем чемпионате Италии “Милан” в турнирной таблице занимает 5-е место.

Подготовила Варвара Айрапетян


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