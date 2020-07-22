Итальянский “Милан” продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пиоли возглавил “Милан” в октябре прошлого года.

В текущем чемпионате Италии “Милан” в турнирной таблице занимает 5-е место.

Подготовила Варвара Айрапетян