Армен Саркисян призвал принять участие в общеармянском сборе средств “Усиление приграничных общин”

Президент Республики Армения, председатель Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” Армен Саркисян призывает всех государственных чиновников, духовных лидеров, действующих в диаспоре партий и организаций и отдельных лиц направить весь свой потенциал на всеармянскую кампанию по сбору средств Фонда “Усиление пограничных общин”. Об этом Арменпресс сообщили во Всеармянском фонде “Айастан”.

Вся сумма, собранная в рамках сбора средств, будет направлена на решение социально-экономических проблем приграничных общин.

Представляем призыв президента Армении Армена Саркисяна․

“Дорогие соотечественники!

Военные действия противника, предпринятые в последние дни на армяно-азербайджанской государственной границе, вновь подталкивают нас к сплочению вокруг Родины и направлению наших усилий на ее защиту и усиление.

Несмотря на то, что на протяжении десятилетий являясь мишенью агрессивных действий, жители приграничных общин Армении твердо стоят на своей земле, они стали нашими непоколебимыми пограничниками.

Приграничные общины имеют стратегическое значение для безопасности Армении и Арцаха, поэтому безопасное, экономическое и социальное содействие этим общинам является общенациональным приоритетом.

Всеармянский фонд “Айастан” инициировал всеармянскую кампанию по сбору средств “Усиление пограничных общин”. Вся собранная сумма будет направлена на социально-экономические проблемы приграничных общин.

Призываю всех государственных чиновников, включенных в состав Совета попечителей фонда, духовных лидеров, действующих в диаспоре партий и организаций и отдельных лиц направить весь свой потенциал на этот сбор средств, используя все каналы фонда. Денежные переводы Всеармянскому фонду “Айастан” делать с помощью онлайн-платформы www.himnadram.org или банковских счетов, созданных на сайте специально для этой инициативы. В общинах диаспоры связываться с представителями местных организаций фонда с целью передачи собранных средств фонду по этим каналам.

Родина начинается с приграничных общин. Фонд всегда держит в центре своего внимания усиление приграничных населенных пунктов, реализуя в этих общинах программы по восстановлению и развитию многочисленных инфраструктур, внедрению и поддержке инновационных сельскохозяйственных проектов. Сегодня жители приграничных общин нуждаются в нашей поддержке, в поддержке членов единой общеармянской семьи.

Совместными усилиями укрепим и усилим наши приграничные общины”.