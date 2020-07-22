СМИ: республиканцы в Конгрессе и Белый дом не договорились по пакету стимулирующих мер

Сенаторы-республиканцы США во вторник серьезно разошлись во взглядах с Белым домом по новому пакету мер стимулирования американской экономики на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в законодательном органе.

Во вторник руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз и министр финансов Стивен Мнучин обсудили на закрытой встрече в Конгрессе с сенаторами-республиканцами проект нового пакета стимулирующих мер на $1 трлн лидера республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митча Макконнелла (от штата Кентукки),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Может показаться, что мы далеки друг от друга, но я думаю, что они живут на другой планете", - рассказал порталу один из помощников сенаторов. По данным Axios, встреча "погрузилась в хаос". Несколько республиканцев прямо заявили, что Белый дом по-прежнему значительно далек от их позиции по ключевым статьям законопроекта.

Во время встречи некоторые сенаторы отказывались поддержать требование своего однопартийца, президента Дональда Трампа снизить налог на заработную плату. При этом другие республиканцы пытались убедить Мнучина и Медоуза в необходимости выделить больше средств на проведение обследований на выявление коронавируса и работу федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Белый дом требует от законодателей принять инициативу до 31 июля. Макконнелл же считает, что Конгресс не успеет утвердить этот законопроект до конца следующей недели. В августе обе палаты Конгресса уходят на летние каникулы.