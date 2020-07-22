На вакантное место члена ВСС представлены имена трех судей

В силу регулирования частей 4 и 5 статьи 76 Конституционного закона Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения” 9 июля 2020 года руководителем судебного департамента 9 судьям гражданской и административной палаты Кассационного суда, имеющим право быть избранными судьей Высшего судебного совета были направлены повестки.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта ВСС, в гражданскую и административную палату Кассационного суда поступило 6 заявлений от кандидатов в судьи Высшего судебного совета об отказе от включения их имен в бюллетень для голосования.

Руководителем судебного департамента в бюллетень по избранию на вакантное место судьи-члена Высшего судебного совета включены имена 3 судей: из гражданской и административной палаты Кассационного суда имена Сурена Антоняна, Гора Акопяна, Степана Микаеляна.