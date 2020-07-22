В центре Еревана открылся единый офис общественных услуг

Министерство юстиции в центре города (в здании министерства) открыло единый офис общественных услуг.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции Армении, для граждан созданы все комфортные условия для получения из единого центра нотариальных услуг агентства ЗАГСа, государственного регистра юридических лиц, Комитета государственных доходов, Национального архива, Службы социального обеспечения, Миграционной службы, Комитета кадастра, похоронного бюро, а также нотариальных услуг.

На территория офиса предусмотрены зал ожидания, автостоянка. Она оснащена банковскими терминалами, устройствами очередности (действует также возможность электронной записи с помощью мобильного приложения Earlyone).

Единый офис общественных услуг создан согласно программе мероприятий деятельности правительства Республики Армения на 2019 - 2023 годы.

Министерство юстиции продолжит работы, направленные на обеспечение удобств для граждан, пользующихся общественными службами.