Посол Балаян опубликовал статью об угрозах Баку и опасной позиции Турции

Посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян в местной газете “Daily Nederlands Dagblad”, опубликовал довольно острую статью о столкновениях на армяно-азербайджанской границе, которые привели к человеческим жертвам. Нарушение режима прекращения огня со стороны азербайджанцев носит регулярный характер, но азербайджанская сторона избегает ответственности.

Арменпресс передает, ссылаясь на сайт “Нидерландский дневник”, наиболее опасным является последнее заявление Баку о том, что под прицелом будет Мецаморская АЭС. Тревожную и провокационную деятельность разворачивает и Турция, она открыто заявляет, что до конца будет содействовать Азербайджану.

Посол кратко коснулся предыстории конфликта. Послание Армении однозначно: альтернативы мирному урегулированию нет, считает посол.

Международное сообщество должно сохранять этот вопрос в центре своего внимания. Призывать ко всем сторонам уважать соглашение о режиме прекращения огня, достигнутое в 1994 году, а Азербайджан должен согласиться на предложение международного сообщества о размещении наблюдателей ОБСЕ вдоль линий соприкосновения, также и на создание следственного механизма ОБСЕ по поводу нарушений режима прекращения огня.

Арменпресс представляет перевод статьи полностью․

“В то время как весь мир объединил усилия в борьбе против пандемии COVID-19 и ликвидации его последствий, 12 июля Вооруженные силы Азербайджана, используя тяжелую артиллерию, попытались захватить пограничные посты Армении, в результате чего с обеих сторон погибли 16 человек. Это это явное нарушение трехстороннего перемирия, заключенного в 1994. Перемирие положило конец войне между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, Нагорный Карабах поддерживает Армения. Длившаяся около 4 лет война унесла 35 000 жизней. Азербайджан развязал войну против Нагорного Карабаха в ответ на намерение НКАО воссоединиться с Арменией. Она была отделена от Армении и передана Азербайджану советским руководителем Сталиным в 1921 году.

Применение артиллерии является нарушением международного гуманитарного права, так как оно нацелена и на гражданские инфраструктуры, включая села и дома, оно ставит под угрозу человеческие жизни.

Армения предприняла многочисленные попытки привлечь внимание других стран к угрозе широкомасштабного насилия, призвав предпринять незамедлительные шаги. Несмотря на наши предупреждения, провокация Азербайджанской армии на границе стала для международного сообщества неожиданностью. Тем не менее, предпосылки этого очевидны: финансовые и политические кризисы Азербайджана (лицензии 4 банков были отменены), серьезные преследования оппозиции, резкий спад цен на нефть, ухудшение ситуации вследствие эпидемии, закрытие границ, запрет на возвращение азербайджанцев на родину.

В этой ситуации власти Азербайджана усилили свою риторику, даже начав проявлять территориальные претензии к Армении. В приграничных районах прошли широкомасштабные (с привлечением более 10 000 военных) учения. Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание населения от различных кризисов, а также для подавления народного бунта относительно борьбы с эпидемией.

То, что Азербайджан не ценит человеческие жизни и проявляет безответственное поведение, заметно из заявления Министерства обороны Азербайджана, в котором, в частности, отмечается: “Армения не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, дают возможность бить по Мецаморской АЭС. А это может стать причиной большой катастрофы в Армении”. Азербайджан на протяжении многих лет утверждал, что атомная станция представляет для него опасность с экологической точки зрения, хотя эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что атомная станция безопасна. Сейчас же тема атомной станции спекулируется с целью распространения угроз и страха.

Другим фактором беспокойства является провокационная роль Турции, в частности, ее открытое содействие высокопоставленным политическим и военным лидерам Азербайджана и обещание помощи всеми возможными способами в случае широкомасштабной войны против Армении. Мы никогда не оставим нашего брата Азербайджана, мы до конца поддержим Азербайджан”, - отметил президент Турции Эрдоган.

В последние дни вдоль закрытой границы между Турцией и Арменией в воздух были подняты военные самолеты и разведывательные беспилотники. Турция в ходе войны 1993 года в поддержку Азербайджана в одностороннем порядке закрыла границу с Арменией. Она также активизировала поставки оружия Азербайджану - опасный шаг со стороны страны-члена НАТО, который пока не осужден членами НАТО.

Углубление и вероятное расширение этого конфликта приведет к гуманитарной катастрофе, последствиями которой станет большое количество жертв и потоки беженцев.

Позиция Армении однозначна: альтернативы мирному урегулированию нет. Мы остаемся верными этой позиции и продолжим работу, направленную на снижение напряженности и создание атмосферы, способствующей миру. Международное сообщество должно призвать все вовлеченные стороны сохранять перемирие 1994 года, согласиться на локализацию наблюдательской миссии ОБСЕ на границах и внедрение механизмов ОБСЕ для расследования нарушений режима прекращения огня. И лишь после этого может появиться перспектива долгосрочного мира”.