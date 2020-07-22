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В Арцахе 10 новых случаев COVID-19

В Арцахе 10 новых случаев COVID-19

По состоянию на 22 июля в Арцахе COVID-19 подтвержден у 183 граждан, 144 из которых уже выздоровели.

Как передает Арменпрес", об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах. В Степанакерте подтверждено 10 новых случаев коронавирусной болезни. Четверо зараженных  из города Мартакерт. Это члены одной семьи, они находятся в изоляции.

2 случая были обнаружены у жителей города Аскеран, которые вернулись из Армении. COVID-19  подтвержден в результате сдачи теста ПЦР на пограничном пропускном пункте. Остальные 4 случая подтверждены у жителей Степанакерта, 3 из которых - контакты ранее утвержденного очага,  1 - из нового очага.

Проводятся соответствующие работы по выявлению круга общения всех инфицированных. Места, являющиеся очагом инфекции, дезинфицируются в обязательном порядке, проводится тестирование. Есть 80 изолированных лиц. Фактическое лечение получает 39 пациентов. Случаев смерти в стране нет.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян


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