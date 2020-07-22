В Армении от COVID-19 скончался медработник. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“С болью должна сообщить, что один из случаев смерти был зарегистрирован у медработника. 59-летняя Сирануш Арутюнян работала педиатром в поликлинике медицинского центра “Сурб Григор Лусаворич”, однако в эти дни она не была вовлечена в борьбу с COVID-19 и не заразилась на службе”, - написала Никогосян.

Пресс-секретарь от имени Министерства здравоохранения выразила соболезнование членам семьи доктора.