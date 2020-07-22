Граждане США начали сбор подписей под требованием прекратить финансирование Азербайджана

Граждане США начали сбор подписей под требованием прекратить военную помощь США и финансирование USAID Азербайджану.

Как передает Арменпресс, сбор подписей открыт на официальном сайте Белого дома.

“Более 1,5 млрд долларов американских налогоплательщиков тратится на финансирование авторитарного правительства, которым управляют богатый нефтяной олигарх президент Ильхам Алиев, и его жена - вице-президент. Эти суммы присваиваются и используются для разжигания региональных войн”, - говорится в комментарии к сбору подписей.

Организаторы сбора подписей отмечают, что азербайджанские ценности не совпадают с демократическими ценностями Соединенных Штатов и не приносят никакой пользы народу.

“Мы, американский народ, хотим прекратить финансирование и помощь Азербайджану и направить эти деньги в другие места, такие как финансирование меньшинств, расширение возможностей, на образование и на другие государственные программы. Прекратите военную помощь США и финансирование USAID Азербайджану”, - говорится в требовании.

20 июля Палата представителей США утвердила пакет изменений в законопроекте об ассигнованиях на оборону, согласно которому контроль над оказанием военной помощи США Азербайджану должен быть ужесточен.