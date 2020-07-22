В Армении подтверждено 439 новых случаев COVID-19: выздоровели 560 человек, скончались 16

В Армении по положению на 22 июля подтверждено 35 693 случая COVID-19, из которых 24 766 - вылечились. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 032 пациента. Всего было проведено 149 898 тестов.

Выявлено 439 новых случаев заражения, 560 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 678 летальных исходов (увеличились на 16).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 60, 76, 73, 60, 71, 49, 78, 73 лет и женщины 66, 56, 69, 54, 85, 85, 61, 59 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 2 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 217.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян