“Ноа” в следующем сезоне намерена бороться за чемпионское звание: Артур Саакян

Уже завершившийся чемпионат Армении по футболу был полон открытий, провалов и игр, полных драматизма. Если бы в начале сезона кто-то сказал, что новосозданный футбольный клуб “Ноа” поборется за чемпионство или станет обладателем Кубка страны, очень немногие поверили бы в это.

В интервью Арменпресс исполнительный директор клуба “Ноа” Артур Саакян подвел итоги сезона, обобщил достижения и рассказал о предстоящих планах.

- Подводя итоги уже завершившегося сезона, скажите, каким он был для “Ноа”, и это было то, чего Вы ожидали в начале сезона?

- Во-первых, отмечу, что для нас выдался довольно удачный сезон. Основная задача заключалась в завоевании путевки в Евро-лигу, и неважно, на каком фронте - чемпионате или розыгрыше Кубка. Но честь и слава нашим футболистам, тренерам и всему персоналу, потому что мы смогли решить проблему двумя путями. Мы были вторыми в чемпионате и были очень близки к чемпионству и добились исторического достижения для клуба, в первый же свой год команда стала обладателем Кубка Армении.

- Поговорим о драматическом финале Кубка. Что дал Кубок и как он запомнится клубу?

- Ощущения этой игры были неописуемы, поскольку после поражения со счетом 4:1 выиграть такую встречу, это как голливудский сценарий. Думаю, этот финал углубил нашу любовь к футболу, потому что получился довольно интересный матч. Финал внушил ребятам веру в то, что не надо отчаиваться, надо бороться до конца. Он показал, что у нас есть характер, благодаря которому мы находимся на правильном пути, у нас есть команда, которая не сломить.

- У каждого клуба своя философия, в чем философия “Ноа” и что хочет внести в армянский футбол Ваш клуб?

- Самым большим успехом нашего клуба будет то, чтобы на пути к своей сверхзадаче в “Ноа” играли бы свои собственные кадры.

Интервью вела Варвара Айрапетян

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