У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в среду у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, очаг стихии залегал на глубине 13 км. Эпицентр находился в 836 км к юго-западу от города Анкоридж (штат Аляска), где проживают примерно 298 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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