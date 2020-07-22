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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в среду у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, очаг стихии залегал на глубине 13 км. Эпицентр находился в 836 км к юго-западу от города Анкоридж (штат Аляска), где проживают примерно 298 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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