Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) обвинила американского лидера в бездействии в свете пандемии, которое стоило многим людям жизни, и назвала новую коронавирусную инфекцию "вирусом Трампа". С такими заявлениями она выступила во вторник в эфире телеканала CNN.

Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, Пелоси отметила: "Думаю, в сегодняшнем выступлении президент, отметив необходимость ношения масок, признал допущенные ошибки". По ее мнению, американский лидер ранее не принял необходимых мер в свете распространения инфекции. "По сути ясно, что это вирус Трампа", - сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По мнению Пелоси, главе администрации США следовало с самого начала пандемии посещать публичные мероприятия в защитной маске. Как она подчеркнула, Трамп не делал этого, чем подавал плохой пример согражданам. "То, что мы перенесли, это в значительной степени вирус Трампа", - полагает спикер Палаты представителей.

Трамп во время выступления во вторник признал, что ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться. Он призвал американцев носить маски.