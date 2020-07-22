Плановое прекращение газоснабжения в административном районе Арабкир

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 23-го июля с 10:00 до 20:00 будет прекращено газоснабжение потребителей административного района Арабкир по следующим адресам: 1-й пер. ул. Н. Заряна, района между улицами Риги - Н. Зараня - Г. Кочара.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности. Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.